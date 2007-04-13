Белорусские теннисистки готовятся к Кубку федерации

Женская сборная Беларуси по теннису завершает подготовку к турниру в первой группе евро-африканской зоны Кубка федерации, который пройдет 18-21 апреля в Пловдиве.

К соревнованиям наша команда готовится пожалуй в оптимальном составе. Капитану сборной Дмитрию Татуру удалось собрать под знамена действительно всех сильнейших отечественных теннисисток. Судите сами - в обойме опытная Татьяна Пучек, отыгравшая за сборную уже 10 сезонов, завоевывающая международную известность Анастасия Екимова, обладательница всевозможных рекордов в юниорском теннисе Виктория Азаренко и одна из лучших теннисисток планеты в возрасте до 18 лет - Ксения Милевская. Перед этими девушками стоит непростая задача - выиграть одну из двух путевок в play-off второй мировой группы. Для этого в Болгарии надо занять первое место в подгруппе из четырех сборных, а затем одолеть в стыковом матче победителя другого квартета. Задача в принципе реальная, однако, спорт - есть спорт, и как все получится предугадать трудно.

К плюсам нашей сборной отнесем ровный состав - выступить в роли лидера может практически любой. К минусам - небольшой средний возраст команды, и как следствие отсутствие солидного опыта подобных турниров. С соперниками пока ничего неизвестно - жеребьевка соревнований пройдет в следующий вторник. Нет ясности и с первым-вторым номерами нашей команды, а также тем, кто выступит в паре. По словам Дмитрия Татура все будет зависеть от конкретного соперника.