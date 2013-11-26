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Белорусские таможенники изучают опыт украинских коллег в преддверии Чемпионата мира по хоккею-2014

26 ноября 2013 18:02
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Новости Беларуси. Зеленый коридор хоккейным болельщикам. Белорусские и украинские таможенники  вместе готовятся принять поток туристов, которые через полгода приедут в Минск на Чемпионат мира по хоккею. Главные южные ворота страны -  пункт пропуска «Новая Гута». Здесь проходит оживлённая трасса Е-95. Белорусские таможенники намерены изучить опыт украинских коллег. Ведь в минувшем году соседнее государство принимало крупный турнир -  Чемпионат Европы по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Фёдоров, заместитель начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Выработаны конкретные пути решения вопросов, связанных с сокращением времени пересечения таможенной границы, предварительного информирования сторон о количестве болельщиков, которые будут пересекать границу, а также количестве транспортных средств и места, где будет осуществлено данное пересечение. Данные меры позволят болельщикам при их хорошей организации пересекать границу своевременно и не опоздать на просмотр соответствующих матчей.
 

# Чемпионат мира по хоккею

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