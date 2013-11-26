Белорусские таможенники изучают опыт украинских коллег в преддверии Чемпионата мира по хоккею-2014

Новости Беларуси. Зеленый коридор хоккейным болельщикам. Белорусские и украинские таможенники вместе готовятся принять поток туристов, которые через полгода приедут в Минск на Чемпионат мира по хоккею. Главные южные ворота страны - пункт пропуска «Новая Гута». Здесь проходит оживлённая трасса Е-95. Белорусские таможенники намерены изучить опыт украинских коллег. Ведь в минувшем году соседнее государство принимало крупный турнир - Чемпионат Европы по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Сергей Фёдоров, заместитель начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Выработаны конкретные пути решения вопросов, связанных с сокращением времени пересечения таможенной границы, предварительного информирования сторон о количестве болельщиков, которые будут пересекать границу, а также количестве транспортных средств и места, где будет осуществлено данное пересечение. Данные меры позволят болельщикам при их хорошей организации пересекать границу своевременно и не опоздать на просмотр соответствующих матчей.

