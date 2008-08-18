Белорусские спортсмены сегодня могут рассчитывать на три комплекта наград в олимпийском Пекине

Всего же сегодня их будет разыграно 18. Среди белорусских претендентов в первую очередь – наши прославленные дискоболки Эллина Зверева и Ирина Ятченко. Им уже доводилось завоевывать олимпийские медали: Зверева – чемпионка Сиднея, а Ятченко была дважды третья – в Сиднее и Афинах.



Болеть будем также за нашего гимнаста Дмитрия Касперовича, ему предстоит ввязаться в борьбу за награды в опорном прыжке. Время "ч" наступит и для белорусского тяжелоатлета, рекордсмена мира в весовой категории до 105 килограммов, Андрея Арямнова.