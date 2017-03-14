Белорусские спортсмены привезли три медали с Кубка Европы по метаниям, проходившего в Испании

Новости Беларуси. Три медали привезли белорусские атлеты с Кубка Европы по метаниям, проходившего в Испании. Павел Борейша, который специализируется на молоте, стал обладателем серебряной награды. Девушки – Елена Пасечник и Юлия Леонтюк – заняли две ступени подиума из трех в толкании ядра. У Елены – серебро, у Юлии – бронза.

14 марта команда вернулась на родину. В Национальном аэропорту медалистов встречали представители федерации и СМИ. Ребята поделились своими эмоциями и планами на будущее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павел Борейша, серебряный призер Кубка Европы по метаниям (молот):

Медаль есть медаль, уже хорошее начало сезона. Летом хотелось бы стабилизироваться на том результате, который показал дома.

Елена Пасечник, серебряный призер Кубка Европы по метаниям (ядро):

Очень сильная конкуренция была. У меня девочки приехали с заявочным результатом 18.13. Это, можно сказать, лидер сезона в молодежи. 17.60, 17.11. И я четвертая шла в нормативах по заявочным результатам. У меня получилось второй стать.

Юлия Леонтюк, бронзовый призер Кубка Европы по метаниям (ядро):

Могло бы быть лучше. По сравнению с чемпионатом Европы, который был в Белгороде. Там немного результат получше, чем сейчас. Будет пару дней отдыха, а потом опять на тренировки.