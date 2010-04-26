Белорусские спортсмены на чемпионате Европы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке завоевали девять медалей

Чемпионат Европы прошел в болгарской Варне.

Во взрослом зачете наши атлеты отличились пять раз. В прыжках на акробатической дорожке серебряным призером в индивидуальных состязаниях стал Сергей Артеменко.

Еще четыре награды на счету батутистов. Вторыми стали мужская сборная в командных соревнованиях, а также женский дуэт в синхронных прыжках. Бронзовые медали завоевали мужской дуэт, а также Вячеслав Модель в индивидуальных прыжках. Николай Казак в этой дисциплине занял 4-е место.

Не остались без наград белорусы и в юниорском разделе. Золото выиграл дуэт девушек в синхронных прыжках. Также в активе батутистов три серебра.