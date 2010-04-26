Прямой эфир

Белорусские спортсмены на чемпионате Европы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке завоевали девять медалей

26 апреля 2010 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Чемпионат Европы прошел в болгарской Варне.

Во взрослом зачете наши атлеты отличились пять раз. В прыжках на акробатической дорожке серебряным призером в индивидуальных состязаниях стал Сергей Артеменко.

Еще четыре награды на счету батутистов. Вторыми стали мужская сборная в командных соревнованиях, а также женский дуэт в синхронных прыжках. Бронзовые медали завоевали мужской дуэт, а также Вячеслав Модель в индивидуальных прыжках. Николай Казак в этой дисциплине занял 4-е место.

Не остались без наград белорусы и в юниорском разделе. Золото выиграл дуэт девушек в синхронных прыжках. Также в активе батутистов три серебра.

Другие новости рубрики

Все новости
26 апреля 2010 11:58

«Колорадо», в составе которого играет белорус Руслан Салей, в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли потерпел поражение от «Сан-Хосе»

26 апреля 2010 11:58

Квалификационный турнир к Кубку мира по хоккею на траве среди женских команд завершился накануне в Казани

26 апреля 2010 11:57

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг-лист