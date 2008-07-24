Белорусские спортивные гимнасты проводят последние тренировки перед отъездом на Олимпиаду в Пекин

Напомним, на игры наши гимнасты поедут полной командной. Правда, сбор во дворце спорта не обходится без неприятных новостей. Так, полнейшей неожиданностью для тренерского штаба нашей сборной стали травмы ведущих гимнастов – Дениса Савенкова и Алексея Игнатовича. Савенкова беспокоят застарелые боли в плече, а у Игнатовича повреждение кисти руки. Гипотетическое неучастие в играх Алексея особенно болезненно. В командных соревнованиях он закрывает традиционно проблемный наш снаряд – коня. Впрочем, время до отъезда на главный старт четырехлетия есть – ровно неделя. Будем верить, все обойдется.