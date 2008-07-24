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Белорусские спортивные гимнасты проводят последние тренировки перед отъездом на Олимпиаду в Пекин

24 июля 2008 13:37
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Напомним, на игры наши гимнасты поедут полной командной. Правда, сбор во дворце спорта не обходится без неприятных новостей. Так, полнейшей неожиданностью для тренерского штаба нашей сборной стали травмы ведущих гимнастов – Дениса Савенкова и Алексея Игнатовича. Савенкова беспокоят застарелые боли в плече, а у Игнатовича повреждение кисти руки. Гипотетическое неучастие в играх Алексея особенно болезненно. В командных соревнованиях он закрывает традиционно проблемный наш снаряд – коня. Впрочем, время до отъезда на главный старт четырехлетия есть – ровно неделя. Будем верить, все обойдется.

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