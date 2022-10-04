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Белорусские спасатели завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

04 октября 2022 19:21
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Новости Беларуси. Белорусские спасатели завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту-1

Белорусские спасатели завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту-3

В завершающий день соревнований наши парни показали первое время в дисциплине «боевое развертывание», что позволило подтвердить статус действующих чемпионов мира.

Белорусские спасатели завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту-6

А наша женская сборная команда стала серебряным призером.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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