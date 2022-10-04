Новости Беларуси. Белорусские спасатели завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские спасатели завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В завершающий день соревнований наши парни показали первое время в дисциплине «боевое развертывание», что позволило подтвердить статус действующих чемпионов мира.
А наша женская сборная команда стала серебряным призером.