Белорусские сборные разных возрастов провели ряд спаррингов. Результаты всех матчей

Среди прочих важных футбольных событий последних семи дней не забудем и выступления наших юношей и юниоров.

Самая старшая из команд, дружина Юрия Хомко, (возраст игроков не превышает 19 лет) встречалась дома с молдавскими сверстниками, которым так же, как и белорусам вскоре предстоит участие в элитном раунде квалификации Евро-2011. Соперники дважды провели проверку сил боем на искусственном газоне олимпийского спорткомплекса в Минске. И дважды сильнее оказались хозяева.

В первой встрече, прошедшей в минувший вторник, успех белорусам принесла ударная пятиминутка на старте второго тайма. Голевой успех Всеволода Кожановского тут же результативно поддержал Артур Бомбель – 2:0.

Повторная встреча в четверг также завершилась победой белорусов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На этот раз виктория стала волевой. Пропустив первыми, хозяева нашли в себе силы отыграться в концовке встречи. Снова отметился голом Бомбель. Еще один точный удар на счету Александра Селявы. В итоге, победа – 2:1, и к элитному раунду, где белорусам предстоит борьба со сборными Франции, Словакии и Греции, подопечные Юрия Хомко подойдут в хорошем настроении.

Юрий Хомко, главный тренер юниорской сборной Беларуси:

Две разные игры. В первой очень хорошо играли во втором тайме, голы забили. Но во второй игре я попросил ребят сконцентрироваться, не расслабляться. Однако этого не получилось было в первом тайме. А во втором тайме, когда время течет, спохватились, силенки появились. Концентрации и внимания чуть не хватает.

Конечно, на этом заключительном сборе хотел поработать над завершением. Пусть голы, которые мы не забили сейчас, будут в элитном раунде.

Молдова – хорошая добротная команда. Я уверен, что французы, греки и словаки – очень хорошие команды. Я ожидаю еще более серьезное сопротивление.

Футболисты 93-го года рождения, которым осенью этого года предстоит старт в квалификации континентального первенства U-19, дважды уступили в гостях чешским сверстникам.

Неудачно наведались в Сербию подопечные Михаила Мархеля. Оба спарринга наша сборная U-17 проиграла. Юношеская дружины нынче также готовиться к старту в континентальном отборочном раунде, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Самая младшая белорусская сборная (возраст игроков не превышает 15 лет) в рамках своего первого сбора провела контрольные игры с латышами. Двухматчевое противостояние, прошедшее в Гродно, завершилось вничью.