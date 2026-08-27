Белорусские пятиборцы завоевали 7 медалей юниорского чемпионата мира

Отлично проявило себя и подрастающее поколение белорусских пятиборцев. Наши парни и девушки выступали на чемпионате мира среди атлетов до 15 лет. Заключительный день принес 2 серебра, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В личном зачете отличился Клим Гнедчик. Он набрал 1256 очков, что позволило подняться на вторую ступень пьедестала. Особенно здорово спортсмен отработал на полосе препятствий и лазер-ране. В командном первенстве все тот же Гнедчик, а также Алексей Коржавин и Денис Жигалов стали вице-чемпионами. Всего по итогам турнира у нас 7 медалей. Три из них – высшей пробы.