Белорусские прыгуны финишировали на Чемпионате мира с двумя олимпийскими лицензиями

На Чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в австралийском Мельбурне 26 марта завершились соревнования у прыгунов в воду.

Последний комплект наград разыграли мужчины в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Выступал в этом виде программы и белорусский дуэт - Александр Варламов и Вадим Каптур.

В предварительном раунде помимо белорусов, путевки в финал оспаривали еще 13 дуэтов. Главная задача, которая стояла перед нашими прыгунами - не оказаться в числе двух пар неудачников, которые отсевались после квалификации, так как право продолжить борьбу в финале получали 12 лучших тандемов. В состав этой дюжины Вадим Каптур и Александр Варламов пробились без особых проблем, хотя и набрали невысокую сумму баллов - 375. Однако этого вполне хватило, чтобы занять 9-ое место.

Спустя несколько часов, спортсменам пришлось начинать все с нуля. Отсюда и перестановки в итоговом протоколе. Выигравшие квалификацию американцы в финале остались только третьими. А на верхнюю ступень пьедестала поднялись китайские прыгуны Хуо и Линь, исполнившие свою программу почти безупречно. Вслед за ними расположились россияне Доброскок и Галперин. Сумел подняться на одну позицию и наш дуэт. Ребята набрали сумму в 402 балла и заняли 8-ое место. Результат достойный, но хуже чем два года назад на Чемпионате мира в Монреале. Тогда Варламов и Каптур, только начинавшие прыгать вместе, стали 6-ми.

Таким образом, в Мельбурне наши прыгуны сумели завоевать две олимпийские лицензии - это большой успех. На трехметровом трамплине путевку в Пекин заполучил Сергей Кучмасов, а на вышке - Вадим Каптур.

Во второй день соревнований пловцов белоруска Инна Капишина, плывшая стометровую дистанцию брассом, пробилась в полуфинальный заплыв с 11-м результатом - минута 9,16 секунды. Правда, улучшить это время, показанное на предварительной стадии, гродненская пловчиха не смогла. В полуфинале она преодолела стометровый отрезок на 25 сотых хуже, и стала в итоге 13-ой. Александра Герасименя была заявлена на сто метров на спине. Однако на старт так и не вышла. Эту же дистанцию плыла другая белоруска - дебютантка мирового форума - Александра Ковалева. Показав 26-ое время, в полуфинал она не квалифицировалась. Еще одни новичок нашей команды - спинист Павел Санкович - на стометровке был 32-м.

Кстати, в программе 27 марта лишь один вид программы с участием белорусов. Николай Васильев стартует на 50 метрах брассом. В число 16 полуфиналистов попасть ему будет очень сложно. Бороться на этой дистанции будут 138 спортсменов.