Белорусские пловцы завоевали две серебряные награды на чемпионате России

Белорусские пловцы успешно выступили в вечерней сессии пятого дня чемпионата России. 24 ноября наша копилка потяжелела на две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко стала вице-чемпионкой на дистанции 100 метров брассом. Она уступила победительнице Евгении Чикуновой 39 сотых секунды. При этом у трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой белоруска выиграла почти секунду.

Наша эстафетная четверка в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Григория Пекарского и Руслана Скоморошко завоевала серебряные медали в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Белорусы уступили победителям лишь 32 сотых секунды.

Также Григорий Пекарский сегодня участвовал в финальном заплыве 50 метров баттерфляем. Он стал 5-м. Илья Шиманович успешно проплыл полуфинал 50 метров брассом. Наш пловец вышел в решающий заплыв с первым временем. Заключительный состязательный день состоится завтра, 25 ноября.