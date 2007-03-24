Белорусские пловцы ведут достойную борьбу за медали

Ровно неделю в австралийском Мельбурне представители водных дисциплин оспаривают награды Чемпионат мира.

Завтра последний комплект медалей разыграют синхронистки, а в воскресенье стартуют самые зрелищные и долгожданные состязания у пловцов. Пока же пристально наблюдаем за выступлениями прыгунов в воду, где довольно неплохо выглядят и белорусы.

Сегодня Сергей Кучмасов пробился в финал на трехметровом трамплине, и выполнил тем самым основную задачу - завоевал олимпийскую лицензию.

Напомним, на метровом трамплине Кучмасов также выступил достойно - пробился в полуфинал, и занял 7-ое место. Вот только метр - снаряд неолимпийский.

На трехметровом трамплине после вчерашней квалификации осталось 18 лучших, которые сегодня и оспаривали путевки в финальные состязания. В их числе оказался и Сергей Кучмасов. В полуфинале белорус отпрыгал уверенно, и, заработав 410 баллов - 12-ая сумма, забронировал место в дюжине финалистов. Кроме того, попадание в решающий круг позволило Кучмасову завоевать олимпийскую лицензию.

Выполнив свою основную задачу, Сергей тем не менее не расслабился, и в финале смог собраться и отпрыгать еще лучше. Набрав 418 баллов, в итоге он замкнул десятку сильнейших.

В субботней программе Чемпионата мира - квалификация у мужчин с вышки. Бороться за выход в полуфинал будут 32 спортсмена, в том числе и два белоруса - Александр Варламов и Вадим Каптур. На выступление последнего тренерский штаб возлагает особые надежды.