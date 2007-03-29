Белорусские плавцы не теряют надежду завоевать медаль

На Чемпионате мира по водным видам спорта у белорусов появился реальный шанс побороться за медаль.

28 марта Александра Герасименя стартовала на своих коронных 50 метрах на спине, и сумела выйти в финал, который состоится 29 марта. Кроме того, в ходе 4-го соревновательного дня пловцов на чемпионате были обновлены три рекорда мира.

Кстати, одно из высших достижений планеты было установлено как раз таки на женских 50 метрах на спине. Напомним, что Александра Герасименя была совладелицей теперь уже прежнего рекорда. Превзойти достижение белоруски смогла американка Лейла Вазири, преодолевшая дистанцию в полуфинале за 28,16 секунды. Александра, кстати, также продемонстрировала отличную скорость. В предварительных заплывах она показала второе время - 28,71 секунд, а в полуфинале сбросила с этого результата еще 0,35 секунды, что позволило Герасимене выйти в финал со второй позиции.

Еще один наш участник заплывов - Станислав Неверовский - выступил скромно. На стометровой дистанции вольным стилем он показал 33-ее время и в полуфинал не квалифицировался.

Второй мировой рекорд улучшил на чемпионате Майкл Фелпс. После достижения на двухстах метрах вольным стилем, могучий американец обновил рекордное время на аналогичной дистанции баттерфляем 1 минута 52 и 9 сотых. Кроме того, рекордсменкой мира стала француженка Лора Манаду, выигравшая 200-метровку вольным стилем - 1 минута 55 и 52 сотых секунды.