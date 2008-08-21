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Белорусские олимпийцы возвращаются на родину

21 августа 2008 07:38
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Они пополнили медальную копилку команды Беларуси и по праву заслужили теплый прием на родной земле. Накануне поздно вечером в Минск из Пекина прилетели бронзовый призер Олимпийских игр молотобоец Иван Тихон, получившая бронзовую медаль в академической гребле Екатерина Карстен, а также Юлия Бичик и Наталья Гелах, также завоевавшие бронзу в академической гребле.

Сегодня вечером в Минске ожидают прибытия из Пекина метателя молота Вадима Девятовского и толкательниц ядра Натальи Михневич и Надежды Остапчук.

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