Белорусские олимпийцы возвращаются на родину

Они пополнили медальную копилку команды Беларуси и по праву заслужили теплый прием на родной земле. Накануне поздно вечером в Минск из Пекина прилетели бронзовый призер Олимпийских игр молотобоец Иван Тихон, получившая бронзовую медаль в академической гребле Екатерина Карстен, а также Юлия Бичик и Наталья Гелах, также завоевавшие бронзу в академической гребле.



Сегодня вечером в Минске ожидают прибытия из Пекина метателя молота Вадима Девятовского и толкательниц ядра Натальи Михневич и Надежды Остапчук.