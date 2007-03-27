Белорусские олимпийцы готовятся к поездке в Пекин

До старта летних олимпийский игр 2008 года, которые пройдут в Пекине осталось 500 дней.Именно этому знаменательному событию, которое отмечается во всем мире, была посвящена пресс-конференция. Генеральный секретарь национального Олимпийского комитета Георгий Катулин, а также заместитель министра спорта и туризма Дмитрий Шичко рассказали, как готовятся наши атлеты к главному старту четырехлетия. В частности выяснилось, что на данный момент уже 21 спортсмен выполнил квалификационный норматив и получил заветный пропуск на Олимпиаду. Всего же к поездке в Пекин целенаправленно готовятся 159 человек в 23 видах спорта. Главными же претендентами на награды будут хозяева-китайцы, американцы и россияне. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и наших атлетов.