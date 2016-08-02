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Белорусские мотоболисты стали бронзовыми призерами XXX чемпионата Европы

02 августа 2016 06:02
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Новости Беларуси. Белорусские мотоболисты стали призерами 30-го чемпионата Европы. Успешно пройдя групповую стадию, наши спортсмены вышли в полуфинал, где в упорной борьбе уступили действовавшим чемпионам из Германии. А в матче за бронзу белорусы уверенно переиграли французов со счетом 5:0.

Этот поединок имел принципиальное значение, ибо на предварительном этапе команды уже встречались и тогда наши мотоболисты на последних минутах упустили победу. Помимо командного успеха стоит отметить личный и мировой рекорд играющего тренера белорусской дружины, который забил 311-й мяч за сборную на чемпионатах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Спортивные соревнования

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