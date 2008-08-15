Белорусские молотобойцы вышли в финал Олимпиады-2008

На пекинском стадионе "Птичье гнездо" завершилась утренняя часть первого дня соревнований по лёгкой атлетике. Как и ожидалось, успешно преодолели квалификацию в соревнованиях по метанию молота белорусские спортсмены - Иван Тихон и Вадим Девятовский. Финал состоится в воскресенье. А во второй половине дня два комплекта наград разыграют легкоатлеты.



Все трое наших спортсменов - Андрей Михневич, Павел Лыжин и Юрий Белов - по итогам квалификации прошли в финал по толканию ядра. А на старт квалификации выйдут их коллеги-женщины Ирина Ятченко и Эллина Зверева. Ксения Приемко выступит в состязаниях в тройном прыжке.

