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Белорусские молотобойцы вышли в финал Олимпиады-2008

15 августа 2008 07:52
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На пекинском стадионе "Птичье гнездо" завершилась утренняя часть первого дня соревнований по лёгкой атлетике. Как и ожидалось, успешно преодолели квалификацию в соревнованиях по метанию молота белорусские спортсмены - Иван Тихон и Вадим Девятовский. Финал состоится в воскресенье. А во второй половине дня два комплекта наград разыграют легкоатлеты.

Все трое наших спортсменов - Андрей Михневич, Павел Лыжин и Юрий Белов - по итогам квалификации прошли в финал по толканию ядра. А на старт квалификации выйдут их коллеги-женщины Ирина Ятченко и Эллина Зверева. Ксения Приемко выступит в состязаниях в тройном прыжке.

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