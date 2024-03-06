Белорусские молодёжные сборные по баскетболу 3х3 завоевали серебро турнира в Сочи

Наши дружины достаточно уверенно продвигались по турнирной таблице, но в финале уступили хозяевам площадки. Белорусские игроки Кирилл Васковцов и Полина Катлинская в своих категориях вошли в состав символической тройки лучших игроков турнира. Также в рамках турнира состоялся конкурс трехочковых бросков, где самой меткой стала наша спортсменка Елизавета Шишлюк.