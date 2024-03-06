Прямой эфир

Белорусские молодёжные сборные по баскетболу 3х3 завоевали серебро турнира в Сочи

06 марта 2024 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские баскетбольные команды 3х3 завоевали серебряные медали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские молодёжные сборные по баскетболу 3х3 завоевали серебро турнира в Сочи-1

Наши дружины достаточно уверенно продвигались по турнирной таблице, но в финале уступили хозяевам площадки. Белорусские игроки Кирилл Васковцов и Полина Катлинская в своих категориях вошли в состав символической тройки лучших игроков турнира. Также в рамках турнира состоялся конкурс трехочковых бросков, где самой меткой стала наша спортсменка Елизавета Шишлюк.

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруски вышли в полуфинал на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью
06 марта 2024 12:11

Белоруски вышли в полуфинал на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью

В Минске стартовал первый этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»
05 марта 2024 19:57

В Минске стартовал первый этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»

Белорусские теннисисты ожидают официального решения CAS – комментарий Сергея Рутенко
05 марта 2024 17:47

Белорусские теннисисты ожидают официального решения CAS – комментарий Сергея Рутенко