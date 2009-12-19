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Белорусские мастера фристайла удачно начали сезон

19 декабря 2009 15:01
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Стартовые этапы Кубка мира по лыжной акробатике в эти дни принимает китайский Чанчунь.На первом из них отличился Антон Кушнир – финалист чемпионата мира-2009 выиграл золото.

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