Белорусские мастера фристайла удачно начали сезон

В словенской Поклюке продолжился третий этап Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию спринта 7,5 км с двумя огневыми рубежами вышли женщины.
Она состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Турнир проходит в польском Гданьске. Сегодня подопечные Василия Спиридонова встречались с командой Хорватии и одержали победу со счетом 16:4.
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