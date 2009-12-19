Белорусские мастера фристайла удачно начали сезон

Дарья Домрачева заняла 4-е место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

В словенской Поклюке продолжился третий этап Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию спринта 7,5 км с двумя огневыми рубежами вышли женщины.