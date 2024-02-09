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Белорусские лыжницы не сумели выйти в полуфинал Всероссийской спартакиады

09 февраля 2024 11:42
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Белорусские лыжницы не сумели выйти в полуфинал спринта классическим стилем Всероссийской спартакиады сильнейших, которая началась 9 февраля в Тюмени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские лыжницы не сумели выйти в полуфинал Всероссийской спартакиады-1

С квалификацией успешно справились Анна Мачехина и Анна Королева. Причем в протоколе девушки расположились рядом, на 8-й и 9-й позициях. А вот в 1/4 финала продемонстрировать быстрые секунды не получилось.

# Спортивные соревнования

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