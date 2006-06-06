Белорусские легкоатлеты продолжают радовать успешным выступлением на международной арене

После турнира в Турции, где Павел Лыжин в толкании ядра и Вадим Девятовский в метании молота завоевали золотые медали, днем позже на традиционных престижных соревнованиях в Чехии Девятовский вновь занял место на пьедестале. Соревнования в столице Чехии собрали немало ведущих спортсменов. Не стали исключением и турнир метателей молота. Достаточно сказать, что спор за победу в этой дисциплине вел олимпийский чемпион Афин и обладатель рекорда мемориала Одложила японец Коджи Мирофуши. 29 июня 2003 года он отправил снаряд на 84 метра и 86 сантиметров. До сих пор в Праге превзойти этот результат никому не удалось. Не смог этого сделать и серебряный призер чемпионата мира Валдим Девятовский. Впрочем, уже первая попытка 79 метров 56 сантиметров вывела белоруса в лидеры. А вот японец заданный темп не поддержал. Вплоть до заключительной шестой попытки равных нашему спортсмену никого не было. Однако Коджи Мирофуши все же сказал свое слово. В последний раз он вышел в сектор и молот улетел на 79 метров 57 сантиметров, всего на 1 сантиметр лучше результата Девятовского. Еще одна попытка оставалась и у Вадима, однако белорус исполнил ее не лучшим образом - заступив границу сектора.

Таким образом, Мирофуши досталось золото, серебро у Девятовского, а бронзу завоевал Лукаш Мелих.