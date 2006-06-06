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Белорусские легкоатлеты продолжают радовать успешным выступлением на международной арене

06 июня 2006 11:55
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После турнира в Турции, где Павел Лыжин в толкании ядра и Вадим Девятовский в метании молота завоевали золотые медали, днем позже на традиционных престижных соревнованиях в Чехии Девятовский вновь занял место на пьедестале. Соревнования в столице Чехии собрали немало ведущих спортсменов. Не стали исключением и турнир метателей молота. Достаточно сказать, что спор за победу в этой дисциплине вел олимпийский чемпион Афин и обладатель рекорда мемориала Одложила японец Коджи Мирофуши. 29 июня 2003 года он отправил снаряд на 84 метра и 86 сантиметров. До сих пор в Праге превзойти этот результат никому не удалось. Не смог этого сделать и серебряный призер чемпионата мира Валдим Девятовский. Впрочем, уже первая попытка 79 метров 56 сантиметров  вывела белоруса в лидеры.   А вот японец заданный темп не поддержал. Вплоть до заключительной шестой попытки равных нашему спортсмену никого не было. Однако Коджи Мирофуши все же сказал свое слово. В последний раз он вышел в сектор и молот улетел на 79 метров 57 сантиметров, всего на 1 сантиметр лучше результата Девятовского. Еще одна попытка оставалась и у Вадима, однако белорус исполнил ее не лучшим образом -  заступив границу сектора.
Таким образом,  Мирофуши  досталось золото, серебро у Девятовского, а бронзу завоевал  Лукаш Мелих.

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