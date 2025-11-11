Белорусские клубы успешно стартовали в новом сезоне СЕХА-лиги

Стартовал новый сезон гандбольной СЕХА-лиги. В текущем розыгрыше борьбу поведут три отечественных клуба, два из них начали свой турнирный путь уже сегодня – и весьма успешно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий чемпион Беларуси «СКА-Минск» на домашней площадке принимал «Виктор» из Ставрополя. «Армейцы» завладели преимуществом с первых минут противостояния и сумели удержать его до финала. Победа с результатом 33:30.

«Мешков Брест» соперничал с «Чеховскими медведями». Гости навязали острое сопротивление и какое-то время были в роли лидеров, но подопечные Эдуарда Кокшарова сумели нивелировать отставание и праздновали викторию – 29:26.

На предварительном этапе каждая команда проведет 10 матчей – по пять дома и в гостях. При этом в зачет пойдут уже состоявшиеся поединки чемпионатов Беларуси и России с участием клубов, выступающих в СЕХА-лиге.