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Белорусские и российские спортсмены будут вместе готовиться к Олимпиаде в Пекине

31 января 2008 11:50
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Такая информация озвучена на открытии пресс-семинара в "Силичах". В настоящее время спортивные ведомства Беларуси и России успешно реализуют программу совместной подготовки к Олимпийским Играм в Китае и Ванкувере зимой 2010 года. Документом предусматривается проведение совместных учебно-тренировочных сборов атлетов двух стран, стажировка специалистов на базах соседних государств. В частности, представители зимних видов спорта при подготовке к ванкуверской Олимпиаде планируют использовать базы в Красной Поляне.

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