Белорусские и российские спортсмены будут вместе готовиться к Олимпиаде в Пекине

Такая информация озвучена на открытии пресс-семинара в "Силичах". В настоящее время спортивные ведомства Беларуси и России успешно реализуют программу совместной подготовки к Олимпийским Играм в Китае и Ванкувере зимой 2010 года. Документом предусматривается проведение совместных учебно-тренировочных сборов атлетов двух стран, стажировка специалистов на базах соседних государств. В частности, представители зимних видов спорта при подготовке к ванкуверской Олимпиаде планируют использовать базы в Красной Поляне.