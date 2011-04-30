Белорусские хоккейные специалисты – о национальной сборной и ее шансах на чемпионате мира

Два тренера, журналист и хоккейный агент. К этим людям мы обратились, чтобы узнать, что они думают о сборной Беларуси, ее тренере и перспективах белорусов в Словакии.

Весь год мы следили за тем, как скрупулезно Эдуард Занковец строит свою команду. На этот раз у тренера было много времени на то, чтобы прийти к нужному результату.

Владимир Сафонов, тренер:

Очень хорошо, что был период, время, чтобы основательно подготовиться к чемпионату мира. Время было и на функциональную подготовку. В спаррингах можно было апробировать опытных ребят, можно было посмотреть тех, кто хорошо зарекомендовал себя в национальном чемпионате.

Андрей Сидоренко, тренер:

В этом году очень хороший календарь товарищеских матчей национальной команды. Можно было проверить кандидатов в сборную, молодых хоккеистов. Игры с сильными соперниками показали как сильные, так и слабые стороны нашей сборной.

Вячеслав Федоренко, обозреватель газеты «Прессбол»:

Пасля гульні у Кёльне ён сказаў, што галоўная выснова, якую ён зрабіў з гэтых гульняў, – гэта падчас лепш ігрок не такого высокага узроўную, які прыязджае ў апошні моммант, а той, хто прайшоў увесь цыкл падрыхтоўкі.

Ён да апошнега імкнуўся максімальную стаўку зрабіць на такіх ігракоў, якія былі і на Кубке Палесья, і ў Швэйцарыы, і на Кубке Славакіі.

Гэта сістэмна. А сістэмнасць заўсёды лепш, чым безсістэмнасць.

Особенностью сезона стало то, что как никогда много в сборной было молодежи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Некоторые имена мы открыли благодаря национальной команде.

Владимир Сафонов, тренер:

Видно, что команда создается с прицелом на будущее. Просматривается большое количество молодых ребят.

Андрей Сидоренко, тренер:

Он, наверное, смотрит потенциальных кандидатов в сборную. Поэтому здесь ничего страшного нет.

Владимир Сафонов, тренер:

В нашей стране не такое большое количество игроков, уже готовых в сборную, как это было лет 8-10 назад, когда собирались за четыре дня, когда было 14 кандидатов из российского чемпионата, 2-3 из Германии. Тогда, в принципе, команда была готова.

Сейчас наступил период, когда надо сами взращивать молодежь.

Андрей Грум-Гржимайло, хоккейный агент:

В сборной нужно смотреть молодую кровь. А как ее смотреть, если не через какие-то официальные турниры. «Еврочелендж» был очень кстати. Он прокрутил всю молодежь, которая более-менее что-то из себя представляет в Беларуси. Отсеял, наверное, самое лучшее, что есть на данный момент. На последней стадии подготовки тренер их использовал.

Хотя, я думаю, очень зря, что Антонов остался вне заявки на чемпионат.

Напомним, что во время подготовки к чемпионату мира шесть матчей наша команда провела в рамках Европейского хоккейного вызова, поделив очки с россиянами, чехами и датчанами. Затем национальная команда уступила швейцарцам со счетом 0:3, обыграла немцев (3:2). Дублем тут отметился Михаил Грабовский, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кроме того, второй состав команды был разгромлен словаками – 1:6.

Андрей Грум-Гржимайло, хоккейный агент:

Уровни этих спаррингов как-то очень резко отличались: Россия, Чехия, а потом Дания. Казалось бы, что после России и Чехии команда подведена и Данию мы должны просто «рвать». А получилось все наоборот.

Вячеслав Федоренко, обозреватель газеты «Прессбол»:

За ўвесь гэты цыкл я бачыў гульню з Германіей. Я бачыў усе гульні напярэдадні Кубка Славакіі.

Мяне ўразіла выступленне каманды ў Швейцарыі. Там яны, можа, не рабілі рэзультат, але гэта была 100-працэнтная самадданасць. Кожны разумеў, что гэта шанс застацца ў зборнай.

Андрей Грум-Гржимайло, хоккейный агент:

Качество игры определит только мировое первенство и результат на мировом первенстве. Только потом можно будет сказать, удалось ему что-то качественно изменить в игре сборной или нет.

Оценили наши эксперты и стиль команды Занковца в этих поединках.

Андрей Сидоренко, тренер:

Сборная находится на разных этапах подготовки, поэтому судить сложно. Хочу сказать, что в команде Беларуси понравилось огромное желание, они старались выполнять задания, понимая, что присутствует очень высокая конкуренция. Хоккеисты хотели проявить себя с наилучшей стороны.

Но, в то же время, раскрылись некоторые недостатки. Это игра в обороне.

Владимир Сафонов, тренер:

Система начала прививаться еще со времен Хэнлона. Ассистенты, которые были у Хэнлона, сейчас работают главным тренером, помощником главного тренера.

Подбор упражнений, система игры взяты оттуда. В принципе, они и дальше проводят эту систему. Не стало Хэнлона, но система игры не поменялась.

Как ни странно, но мнения экспертов по всем вопросам совпали. Но самое большое единодушие было достигнуто относительно оценки нашей группы на предварительном этапе, ее проходимости.

Вячеслав Федоренко, обозреватель газеты «Прессбол»:

Дзякуй Богу, ужо другі год запар не група, а падарунак.

Владимир Сафонов, тренер:

Канадцы постепенно разыгрываются. Приезжают, доезжают, экспериментируют. Их задача – не на первом этапе, а в концовке сыграть. У нас есть все шансы удачно сыграть с канадцами.

Андрей Грум-Гржимайло, хоккейный агент:

Товарищеский матч со Швейцарией показал, что это далеко не простая команда. В Швейцарии развитию хоккея давно уделяют внимание. Сейчас в сборной нет ни одного легионера, все местные. И по прессе, и по Интернету было видно, что сборная играющая.

Я считаю, что со Швейцарией будет один из ключевых матчей.

Вячеслав Федоренко, обозреватель газеты «Прессбол»:

Францыя – гэта каманда, якую мы абавязаны перамагаць.

Андрей Сидоренко, тренер:

Предпосылки есть. Я на это все смотрю с оптимизмом. Потому что спарринги показали, что потенциал у команды есть. Очень многое будет зависеть от командной игры. И от игры Мезина.