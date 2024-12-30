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Белорусские хоккеисты вновь результативно сыграли в юниорской лиге Онтарио

30 декабря 2024 19:20
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Белорусские хоккеисты вновь результативно сыграли в юниорской лиге Онтарио. «Виндзор» выиграл у «Су-Сент-Мари» со счетом 10:6. В составе «Виндзора» убедительно выглядел Илья Протас, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий отметился шайбой, а также сделал две голевые передачи и набрал 50-е очко в лиге. Он завершил встречу с показателем полезности +4 и стал второй звездой матча. 

Команда Андрея Лошко «Ниагара» потерпела поражение от «Саджиноу» со счетом 3:6. Несмотря на проигрыш, отечественный форвард не ушел с площадки без заброшенной шайбы. Он завершил встречу с показателем полезности -1.

# Хоккей

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