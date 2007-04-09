Белорусские хоккеисты упорно ведут борьбу за путевку в элиту мирового первенства

Третью победу на Чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, который проходит в словенском Мариборе, одержала юношеская сборная Беларуси. На сей раз были повержены австрийцы - 4:0. В составе нашей команды отличились Павел Развадовский, Владимир Михайлов, Кирилл Брикун и уже шестую шайбу на турнире забросил Михаил Стефанович. Еще подопечным Андрея Гусова осталось провести два поединка. 10 апреля - с Казахстаном, в четверг - со Словенией. Напомним, путевку в элиту мирового первенства получают только победители группы.