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Белорусские хоккеисты упорно ведут борьбу за путевку в элиту мирового первенства

09 апреля 2007 09:22
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Третью победу на Чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, который проходит в словенском Мариборе, одержала юношеская сборная Беларуси. На сей раз были повержены австрийцы - 4:0. В составе нашей команды отличились Павел Развадовский, Владимир Михайлов, Кирилл Брикун и уже шестую шайбу на турнире забросил Михаил Стефанович. Еще подопечным Андрея Гусова осталось провести два поединка. 10 апреля - с Казахстаном, в четверг - со Словенией. Напомним, путевку в элиту мирового первенства получают только победители группы.

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