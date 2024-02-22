Белорусские хоккеисты стали победителями игр «Дети Приморья»

Юные белорусские спортсмены пополнили коллекцию наград на первых зимних международных спортивных играх «Дети Приморья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото завоевали наши хоккеисты. В решающем матче команда Дмитрия Яворского обыграла соперников из Приморского края – 4:0. Ранее на турнире белорусы были сильнее сверстников из Узбекистана и Хабаровска.

Также чемпионом в фигурном катании стал Василий Бараховский. Белорус уверенно откатал короткую и произвольную программы и выиграл золото.

Еще две награды у белорусов в лыжных гонках. Серебро у Людмилы Торубаровой на дистанции 2,5 километра и Сергея Парфенова – 5 километров.