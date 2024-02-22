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Белорусские хоккеисты стали победителями игр «Дети Приморья»

22 февраля 2024 12:15
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Юные белорусские спортсмены пополнили коллекцию наград на первых зимних международных спортивных играх «Дети Приморья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские хоккеисты стали победителями игр «Дети Приморья»-1

Золото завоевали наши хоккеисты. В решающем матче команда Дмитрия Яворского обыграла соперников из Приморского края – 4:0. Ранее на турнире белорусы были сильнее сверстников из Узбекистана и Хабаровска.

Также чемпионом в фигурном катании стал Василий Бараховский. Белорус уверенно откатал короткую и произвольную программы и выиграл золото.

Еще две награды у белорусов в лыжных гонках. Серебро у Людмилы Торубаровой на дистанции 2,5 километра и Сергея Парфенова – 5 километров.

# Спортивные соревнования

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