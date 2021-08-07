Белорусские хоккеисты продолжают бороться за Кубок Салея. Как сыграли команды из группы В?

Новости Беларуси. Рассказ о матчах Кубка Салея. Розыгрыш этого трофея в самом разгаре. 7 августа отношения выяснили коллективы, которые представляют группу В, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Рассказ о матчах Кубка Салея. Розыгрыш этого трофея в самом разгаре. 7 августа отношения выяснили коллективы, которые представляют группу В, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом противостоянии как такового соперничества не получилось. «Витебск», несмотря на то, что играл дома, не смог оказать должного сопротивления оршанскому «Локомотиву». Уже в стартовом отрезке гости забросили трижды. Причем вторую и третью шайбы разделила минута с небольшим. По большому счету, игра была уже сделана. Но железнодорожники оборотов не сбавили и за оставшееся время заставили еще трижды капитулировать стража ворот соперника. «Витебск» робко возразил дважды. Финальные цифры – 6:2 в пользу «Локомотива». На одну шайбу меньше зрители увидели в противостоянии «Металлурга» и «Могилева». «Сталевары» сильнее – 5:2.
Накануне грянула пока самая громкая сенсация кубка. «Юность» уступила «Бресту». После этой виктории хоккеисты с берегов Буга поднялись на первое место группы А.