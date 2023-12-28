Белорусские хоккеисты отметились результативными действиями в заокеанских лигах

Белорусские хоккеисты вновь отметились результативными действиями в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Егора Шаранговича «Калгари» дома уступила «Сиэтлу» со счетом 1:2. Белорусский форвард начал матч в первом звене и отметился ассистентским баллом на 9-й минуте при единственном взятии ворот соперника. Всего Егор провел на льду чуть более 20 минут, исполнил три броска и закончил встречу с показателем полезности -1. Шарангович набрал очки в третьем матче подряд.

Дружина еще одного белоруса Алексея Протаса также потерпела поражение в очередном поединке НХЛ. «Вашингтон» в гостях был разгромлен «Рейнджерс» – 1:5. Отечественный нападающий имел отношение к единственной шайбе своей команды, который была заброшена на 25-й минуте. Алексей записал на свой счет ассистентский балл. Всего Протас провел на льду 15 минут, исполнил один бросок и завершил встречу с показателем полезности -2.