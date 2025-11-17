Белорусские хоккеисты отличились результативными действиями в матчах КХЛ

Минское «Динамо» 7:3 разбило «Ак Барс» в выездном матче КХЛ.

В других командах Континентальной хоккейной лиги белорусы были за заметных ролях. «Автомобилист» не оставил шансов «Трактору» – 5:1. В рядах победителей ассистентский дубль оформил наш Роман Горунов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нападающий находился на льду 15 минут 42 секунды, исполнил 2 броска и завершил встречу с показателем полезности «+1». У форварда в 28 матчах 16 бомбардирских действий.

«Северсталь» в овертайме сломила сопротивление ЦСКА – 4:3. Ворота гостей защищал Константин Шостак. Он отразил 24 из 27 бросков. «Череповчане» с белорусом в рамке еще ни разу не проигрывали.

Результативная передача Сергея Сапего принесла победу СКА над «Металлургом». Земляк оказался причастен к первой шайбе «армейцев». Айстайм защитника составил 17 минут. За это время он единожды угрожал неприятельским владениям. В регулярке в 26 дуэлях у него «1+7» при показателе полезности «+7».