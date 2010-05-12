Белорусские хоккеисты досрочно получили путевку во второй этап чемпионата мира

Даже потерпев поражение от словаков со счетом 2:4.

Дело в том, что ранее казахи были биты россиянами — 1:4. Впрочем, чтобы разжиться бонусными очками и с полным на то основанием претендовать на попадание в четвертьфинал, нашей сборной желательно побеждать команду России в заключительном поединке предварительного раунда в четверг.

Но если россияне наравне с белорусами обеспечили себе выход в квалификационный раунд, то за третью путевку от группы «Эй» разгорится завтра разгорится борьба между словаками и казахами: последним нужно только побеждать, в то время как первых устроит и ничья в основное время матча.

Сегодня судьбоносными станут три встречи из четырех. Немцы попытаются использовать последний шанс в поединке с датчанами, за пропуск во второй раунд сразятся латыши с итальянцами, а также финны с американцами.

Роман Стронгин, телекомпания СТВ