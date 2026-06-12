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Белорусские гребцы вышли в четыре финала во второй день чемпионата Европы

12 июня 2026 18:09
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Белорусские спортсмены продолжают выступление на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день состоялись заезды ½, по итогам которых участие в медальных состязаниях гарантировали себе четверо соотечественников. 

В финал континентального форума вышла Юлия Ходько в байдарке-одиночке на тысячу метров, Владислав Кравец поспорит за место на пьедестале на дистанции вдвое короче, а Мария Мисюченко поборется за награды на 200-метровке. Каноист Александр Зубок выступит в решающем заезде на 500 метров. Основная борьба за чемпионство состоится в предстоящие субботу и воскресенье, 13 и 14 июня. 

Напомним, 11 июня белорусские гребцы напрямую прошли в главные заезды в семи дисциплинах. Всего нашу страну на европейском турнире представляют 27 человек. 

# Владислав Кравец # Юлия Мисюченко

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