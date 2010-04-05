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Белорусские грации завоевали пять призовых мест на этапе кубка мира по художественной гимнастики

05 апреля 2010 15:17
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Турнир завершился в Санкт-Петербурге. Национальная команда в групповых упражнениях в составе Алины Тумилович, Александры Осиповой, Анастасии Иваньковой, Юлии Бичун, Марины Гончаровой и Ксении Санкович, выиграла два золота в многоборье и финале со скакалками и лентами.Трижды на пьедестал почета поднимались белорусские «личницы»: Любовь Черкашина показала третий результат в финалах с обручем и лентой, Мелита Станюта добыла бронзу в финале со скакалкой.

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