Белорусские грации завоевали пять призовых мест на этапе кубка мира по художественной гимнастики

Турнир завершился в Санкт-Петербурге. Национальная команда в групповых упражнениях в составе Алины Тумилович, Александры Осиповой, Анастасии Иваньковой, Юлии Бичун, Марины Гончаровой и Ксении Санкович, выиграла два золота в многоборье и финале со скакалками и лентами.Трижды на пьедестал почета поднимались белорусские «личницы»: Любовь Черкашина показала третий результат в финалах с обручем и лентой, Мелита Станюта добыла бронзу в финале со скакалкой.