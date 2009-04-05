Белорусские грации выиграли 6 медалей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Турнир, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился сегодня.

Сборная Беларуси в групповых упражнениях завоевала два золота – в упражнении с пятью обручами, а также в композиции с тремя лентами и двумя скакалками. Серебряными призерами в обеих дисциплинах стали итальянские девушки, а бронзовыми – россиянки.

В индивидуальных упражнениях на счету белорусок Любови Черкашиной и Мелиты Станюты по две бронзы. Черкашина стала третьей в упражнениях с мячом и обручем, а Станюта стала бронзовым призером в композициях со скакалкой и лентой.

Наиболее богатый медальный урожай собрала олимпийская чемпиона Пекина-2008 россиянка Евгения Канаева, которая выиграла три золота – в упражнениях с мячом, обручем и скакалкой. Кроме того, в ее коллекции серебро в композиции с лентой.

Россиянка Вера Сесина стала лучшей в упражнениях с лентой, а также заняла вторые места в композициях с обручем и скакалкой.

На счету еще одной россиянки, Ольги Капрановой – серебро в упражнении с мячом, сообщает корреспондент БЕЛТА.