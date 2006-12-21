Белорусские гонщики готовятся к ралли "Лиссабон-Дакар 2007"

Ралли "Лиссабон-Дакар 2007" в будущем году пройдет в 29-й раз. С 6 по 21 января его участникам предстоит пройти 15 этапов общей протяженностью 8.696 километров.В этом году интерес к автомобильному марафону достиг своего пика. Отметим хотя бы тот факт, что все заявки на участие были заполненными в рекордно короткие сроки - всего за одну неделю. Затем начался серьезный отбор, и оказалось, что многие остались за бортом этого автомобильного шоу-испытания. Словом, ажиотаж ощущался во всем. Вопросам безопасности на сей раз будет уделено повышенное внимание. Организаторы собираются "ловить" всех и вся - за скорость, за отклонение от маршрута, за нарушение регламента и тому подобное.



Трансконтинентальный марафон пройдет по территориям Португалии, Испании, Марокко, Мавритании, Мали и Сенегала. Финальным отрезком станет дистанция между городами Тамбакунда и Дакар, а завершится на берегу Розового озера.



В составе смешанного белорусско-латышского экипажа в качестве пилота там выступит и Сергей Шкель. По объективным причинам попытка белорусов прорваться на одни из самых престижных гонок мира в прошлом году не увенчалась успехом. Однако целый год позволил им провести серьезную подготовку к очередному марафону.