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Белорусские гимнастки имеют хорошие шансы на олимпийские медали в Пекине-2008

19 мая 2008 07:59
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Таково мнение президента Международной федерации гимнастики итальянца Бруно Гранди, который посетил этап Кубка мира по художественной гимнастике.Он завершился накануне в минском Дворце спорта. Эксперт отметил не только высокий уровень проведения соревнований, но и рост мастерства белорусских спортсменок, которые, вошли в число мировых лидеров.

Напомним, на минском этапе Кубка мира хозяйки турнира выиграли 6 медалей. Команда "групповичек" завоевала 2 "золота" в отдельных видах упражнений и "серебро" в олимпийском многоборье, а в личном разряде Инна Жукова выиграла "бронзу" в олимпийском многоборье, а также "золото" и "серебро" в финалах отдельных видов.

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