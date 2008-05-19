Белорусские гимнастки имеют хорошие шансы на олимпийские медали в Пекине-2008

Таково мнение президента Международной федерации гимнастики итальянца Бруно Гранди, который посетил этап Кубка мира по художественной гимнастике.Он завершился накануне в минском Дворце спорта. Эксперт отметил не только высокий уровень проведения соревнований, но и рост мастерства белорусских спортсменок, которые, вошли в число мировых лидеров.



Напомним, на минском этапе Кубка мира хозяйки турнира выиграли 6 медалей. Команда "групповичек" завоевала 2 "золота" в отдельных видах упражнений и "серебро" в олимпийском многоборье, а в личном разряде Инна Жукова выиграла "бронзу" в олимпийском многоборье, а также "золото" и "серебро" в финалах отдельных видов.