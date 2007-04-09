Белорусские гандбольные сборные провели уик-енд неудачно

Мужская юниорская команда боролась в квалификационном турнире к Чемпионату мира в Турции.Выиграв две встречи - у румын и турков - и проиграв португальцам, наши гандболисты заняли третье место в квартете и в финал не вышли. Единственную путевку в решающий этап соревнований завоевала Португалия. Наша женская юниорская сборная оспаривала счастливый билет в финал евро-первенства в Италии. И ее постигла также участь. Потерпев два поражения в двух играх - от хозяек и австрийских гандболисток, белоруски с нулем в графе очки заняли последнее место в группе.