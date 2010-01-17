Белорусские гандболисты не сыграют в финальной стадии ЧМ-2011

В эти дни на Кипре проходит квалификационный раунд мирового первенства.

Как известно, борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира 2011 года продолжит только лучшая команда из квартета. Перед завершающей игрой с командой Швейцарии белорусы располагались на второй позиции, и чтобы решить задачу выхода в плей-офф, надо было с крупным перевесом побеждать соперников.

К сожалению, подопечные Юрия Шевцова сделать это не сумели, проиграв 23:26. Таким образом, швейцарцы заняли первое место в группе и продолжат спор за право играть в финальной стадии ЧМ-2011 в июньском плей-офф.

Итоговое место белорусов определится по окончании сегодняшнего матча Кипр – Фарерские Острова.