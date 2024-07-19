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Белорусские футбольные клубы провели ответные матчи квалификации Лиги конференций – результаты

19 июля 2024 12:36
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Белорусские футбольные клубы неудачно провели ответные матчи первого раунда квалификации Лиги конференций, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футбольные клубы провели ответные матчи квалификации Лиги конференций – результаты-1

И «Ислочь», и «Торпедо» борьбу в еврокубках завершили. «Автозаводцы», имея дефицит в два мяча в противостоянии с «Милсами», нанесли в створ ворот всего два удара. Как итог, ничья – 0:0, которая оказалась на руку сопернику. Не лучшим образом действовала и «Ислочь». «Волки» пропустили от «Ла Фиориты» на последних секундах дуэли. Это позволило представителям Сан-Марино перевести матч в овертайм, а затем победить в серии пенальти. Таким образом, в еврокубках продолжают играть два наших клуба. Минское «Динамо» сразится во втором раунде Лиги чемпионов, а гродненский «Неман» – в Лиге конференций.

# Футбол

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