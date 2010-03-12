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Белорусские футболисты сыграют товарищеский матч со сборной Гондураса

12 марта 2010 13:01
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По информации популярного российского издания «Спорт-Экспресс», один из товарищеских матчей, которые белорусская футбольная сборная запланировала на конец мая, будет сыгран подопечными Бернда Штанге против финалиста чемпионата мира в ЮАР – сборной Гондураса.Главный тренер команды из Центральной Америки Рейнальдо Руеда подтвердил, что контракт на проведение поединка уже подписан. В групповом турнире мирового чемпионата Гондурас встретится с Испанией, Швейцарией и Чили.

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