Белорусские футболисты сыграют товарищеский матч со сборной Гондураса

По информации популярного российского издания «Спорт-Экспресс», один из товарищеских матчей, которые белорусская футбольная сборная запланировала на конец мая, будет сыгран подопечными Бернда Штанге против финалиста чемпионата мира в ЮАР – сборной Гондураса.Главный тренер команды из Центральной Америки Рейнальдо Руеда подтвердил, что контракт на проведение поединка уже подписан. В групповом турнире мирового чемпионата Гондурас встретится с Испанией, Швейцарией и Чили.