Белорусские футболисты смогут тренироваться в академии английского клуба «Фулхэм»

Об этом сообщил управляющий директор компании недвижимости «Хэрродз Истейтс» Марк Коллинз.

– Я являюсь директором футбольного клуба «Фулхэм», который играет в английской премьер-лиге. В ходе визита мы планируем встретиться с представителями Белорусской федерации футбола, чтобы посмотреть, как футбольный клуб «Фулхэм» может сотрудничать с федерацией, – сказал он. – Также существует заинтересованность в привлечении молодых игроков в академию «Фулхэма», в развитие которой мы недавно вложили значительные средства.

Эту информацию подтвердил также Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Александр Михневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, «есть очень большой интерес в проведении серии товарищеских матчей между «Фулхэмом» и белорусскими клубами», – добавил дипломат.