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Белорусские фристайлисты успешно выступили на третьем этапе Кубка мира

11 января 2010 18:16
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Он завершился минувшей ночью в канадском Калгари. Антон Кушнир и Алексей Гришин вошли в тройку призеров. В шаге от пьедестала остановился и наш Тимофей Сливец.Всего в соревнованиях принимали участие 38 спортсменов. В общем зачете Кубка мира по итогам трех этапов лидирует белорус Антон Кушнир. Там же в Калгари лучшей среди белорусок стала Ассоль Сливец. Она заняла 7 место. Следующий этап Кубка мира среди лыжных акробатов состоится 17 января в США.

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