Белорусские фристайлисты успешно выступили на третьем этапе Кубка мира

Он завершился минувшей ночью в канадском Калгари. Антон Кушнир и Алексей Гришин вошли в тройку призеров. В шаге от пьедестала остановился и наш Тимофей Сливец.Всего в соревнованиях принимали участие 38 спортсменов. В общем зачете Кубка мира по итогам трех этапов лидирует белорус Антон Кушнир. Там же в Калгари лучшей среди белорусок стала Ассоль Сливец. Она заняла 7 место. Следующий этап Кубка мира среди лыжных акробатов состоится 17 января в США.