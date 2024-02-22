Белорусские фигуристы завоевали золотые медали на играх «Дети Приморья»

22 февраля наша копилка пополнилась шестью наградами. Золота три. Два из них в активе фигуристов. Вне конкуренции были одиночники Василий Бараховский и Валерия Ежова. Также победила хоккейная команда. Она в финале нанесла чувствительное поражение представителям Приморского края – 4:0. В лыжных гонках Людмила Торубарова и Сергей Парфенов стали вице-чемпионами. Всего у нас уже 12 пьедесталов.