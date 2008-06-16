Белорусские фехтовальщики все же поедут на Кубок мира в Лас-Вегас

Напомним, в начале прошлой недели, американское посольство отказало нашим спортсменам в визах. По их словам, дипломатов смутило наличие иранской визы в паспортах белорусских саблистов. Таким образом, участие в последнем предолимпийском старте явных претендентов на медали оказалось под угрозой. Примечательно, что наши спортсмены уже не раз бывали в Соединенных Штатах, но такие перипетии у них по непонятным причинам возникли впервые. И так же непонятно, что в конечном итоге решило исход дела.