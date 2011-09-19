Белорусские борцы вернулись из Стамбула в Минск с золотыми медалями чемпионата мира

Тяжелая схватка в супертяжелом весе. Накануне белорусский спортсмен Алексей Шемаров принес золотую победу нашей стране.

В турецком Стамбуле практически в свой день рождения он стал чемпионом мира по вольной борьбе. Таким образом, борец сделал подарок не только себе, но и всей Беларуси.

Елена Яблочкина, начальник команды по женской вольной борьбе:

Вид спорта достаточно тяжёлый, громадная конкуренция, в каждой весовой категории по 40-50 человек соревнуются.

В сборную Беларуси Алексей попал два года назад. К чемпионскому титулу спортсмен шел выверенными шагами. На чемпионате Европы-2010 он стал бронзовым призером, и уже в этом году — серебряным. Однако победа на чемпионате мира — буквально на вес золота.

Алексей Шемаров, чемпион мира по вольной борьбе:

Когда попал в финал, так захлестнули эмоции, что даже плакать хотелось, еле сдержался — просто от радости, что попал. Ну а после финала — видимо, за время турнира набрал такую уверенность, что просто не мог проиграть.

Такого огромного успеха у белорусских «вольников» не было 10 лет. А в самой престижной весовой категории до 120 килограммов последним героем оставался только Александр Медведь.

Сергей Китаев, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:

В десять раз приятнее иметь золотую медаль именно в этом весе. Вы даже не представляете, как негодовали россияне, потому что в этой весовой категории они занимают лидирующее место. И мы выиграли махово.

Алексей Шемаров также получил лицензию на Олимпийские Игры-2012 в Лондоне. Великолепные результаты стали лучшим признаком возрождения славных традиций белорусской школы борьбы.

Всего на турнире, который продолжался неделю, наши спортсмены завоевали пять наград: две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».