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Белорусские борцы поборолись за олимпийскую квалификацию на турнире в Стамбуле

10 мая 2024 19:52
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В Стамбуле продолжается мировой квалификационный турнир на летние Олимпийские игры в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы поборолись за олимпийскую квалификацию на турнире в Стамбуле-1

Представитель греко-римского стиля Павел Глинчук в весовой категории до 130 килограммов в схватке за 3-е место одолел представителя Литвы – 6:5. И стал бронзовым призером турнира. Далее наш борец сражался за пропуск на Олимпиаду с эстонцем Хейки Наби и одержал победу. Павел Глинчук завоевал очередную лицензию для команды Беларуси. Две наши девушки 10 мая выступали в полуфиналах. Вероника Иванова в категории до 62-х килограммов проиграла спортсменке из Румынии Криста Инче – 1:6. Анастасия Зименкова в весе до 76 килограммов потерпела поражение со счетом 3:6 от еще одной румынки Каталины Аксенте. Теперь белоруски будут бороться за бронзу турнира. Шансы завоевать олимпийские лицензии у них по-прежнему остаются.

# Борьба

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