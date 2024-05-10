Белорусские борцы поборолись за олимпийскую квалификацию на турнире в Стамбуле

Представитель греко-римского стиля Павел Глинчук в весовой категории до 130 килограммов в схватке за 3-е место одолел представителя Литвы – 6:5. И стал бронзовым призером турнира. Далее наш борец сражался за пропуск на Олимпиаду с эстонцем Хейки Наби и одержал победу. Павел Глинчук завоевал очередную лицензию для команды Беларуси. Две наши девушки 10 мая выступали в полуфиналах. Вероника Иванова в категории до 62-х килограммов проиграла спортсменке из Румынии Криста Инче – 1:6. Анастасия Зименкова в весе до 76 килограммов потерпела поражение со счетом 3:6 от еще одной румынки Каталины Аксенте. Теперь белоруски будут бороться за бронзу турнира. Шансы завоевать олимпийские лицензии у них по-прежнему остаются.