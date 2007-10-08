Белорусские баскетболистки - на высоте

C чемпионата Европы по баскетболу вернулась женская национальная сборная Беларуси. Команда Анатолия Буяльского добилась фантастического результата. Дебютанты континентального первенства выиграли "бронзу" и получили право впервые принять участие в квалификационном турнире к пекинской Олимпиаде.Сборную Беларуси в аэропорту встречали руководители федерации, родители, болельщики и журналисты. Лишь однажды отечественный баскетбол праздновал большой успех на топ-турнирах - в 94-м мужская молодежная сборная выиграла чемпионат Европы. Но ту победу сложно сравнить с результатом, который показали белоруски в Италии.

Напомним, накануне с "бронзой" на чемпионате Европы женскую сборную Беларуси по баскетболу поздравил глава государства Александр Лукашенко. Президент пожелал спортсменкам дальнейших побед.