Прямой эфир

Белорусские баскетболистки - на высоте

08 октября 2007 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
C чемпионата Европы по баскетболу вернулась женская национальная сборная Беларуси. Команда Анатолия Буяльского добилась фантастического результата. Дебютанты континентального первенства выиграли "бронзу" и получили право впервые принять участие в квалификационном турнире к пекинской Олимпиаде.
Сборную Беларуси в аэропорту встречали руководители федерации, родители, болельщики и журналисты. Лишь однажды отечественный баскетбол праздновал большой успех на топ-турнирах - в 94-м мужская молодежная сборная выиграла чемпионат Европы. Но ту победу сложно сравнить с результатом, который показали белоруски в Италии.

Напомним, накануне с "бронзой" на чемпионате Европы женскую сборную Беларуси по баскетболу поздравил глава государства Александр Лукашенко. Президент пожелал спортсменкам дальнейших побед.

Другие новости рубрики

Все новости
08 октября 2007 10:35

"Звездный час" белорусских баскетболисток

05 октября 2007 07:47

Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал Чемпионата Европы

02 октября 2007 08:55

Очередная громкая победа белорусских спортсменов