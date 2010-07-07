Белорусские атлеты завоевали 48 допусков в 21 виде спорта на I летние юношеские Олимпийские игры

Напомним, что пройдут они в августе в Сингапуре. В составе белорусской команды подавляющее большинство легкоатлеты. Изначально предполагалось, что белорусские спортсмены завоюют от 32 до 42 допусков, но эти прогнозы оказались перевыполнены. Всего в I летних юношеских Играх примут участие 3594 спортсмена в возрасте 14-18 лет в 30 видах спорта, включенных в программу летних Олимпийских игр. Будет разыгран 201 комплект наград.