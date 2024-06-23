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Белорусские атлеты завоевали 247 медалей на Играх БРИКС в Казани

23 июня 2024 18:08
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Наши спортсмены сражались за медали на Играх БРИКС, которые принимала российская Казань. Белорусы на этих соревнованиях показали высокий класс, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Наши атлеты завоевали 247 медалей – 55 золотых, 85 серебряных и 107 бронзовых, и по итогам турнира белорусская сборная заняла 2 место в общем медальном зачете. На первой строчке – Россия, а за нами – Китай.

Белорусские атлеты завоевали 247 медалей на Играх БРИКС в Казани-1

Накануне, в десятый и последний день соревнований, белорусские атлеты завоевали 40 наград – в боксе, гребле на байдарках и каноэ, художественной гимнастике, дзюдо, фехтовании и борьбе на поясах. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены практически из 90 стран. Сегодня, 23 июня, в Казани пройдет церемония закрытия Игр БРИКС.

Белорусские атлеты завоевали 247 медалей на Играх БРИКС в Казани-4

Но большой спорт не покидает Беларусь. Мы продолжаем следить за ЧЕ по футболу. Наш телеканал является официальным партнером континентального первенства. Так что смотрите футбол без ограничений на СТВ и РТР-Беларусь. 

# Спортивные соревнования

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