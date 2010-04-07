Белорусская женская сборная сыграла с одной из самых сильных команд мира и проиграла Норвегии со счетом 5:0

В противостоянии с авторитетными норвежками белорусские сборная, само собой разумеется, даже с учётом своего хозяйского статуса, совсем не числилась фаворитом.

Уровень женского футбола в скандинавских странах вызывает чувство хорошей белой зависти. Наши отечественные реалии уж точно не идут ни в какое сравнение с расцветом женского футбола в стране викингов. А потому, как ни грустно это констатировать, в третьем поединке квалификационного раунда, состоявшемся во вторник в Гродно, команда Дмитрия Шевчука по всем статьям уступила футболисткам из Норвегии.

Надёжный фундамент для итоговой крупной победы наши гостьи заложили уже в первом тайме. Ворота белорусок поразили Аннели Гиске и Лизе Клавенесс – к перерыву счёт был 2:0 в пользу гостий.

А три мяча, которые скандинавки, усилиями Херловсен, Мюхолан и Гульбрандсен, отгрузили в ворота нашего кипера Инны Ботяновской во втором тайме, окончательно оформили разгром.

Таким образом гродненские болельщики стали свидетелями крупного поражения белорусок: 0:5. Это поражение отправило нашу сборную на третью строчку в группе: после трёх игр в активе наших соотечественниц 4 очка.

В следующем туре команда Дмитрия Шевчука примет в Молодечно идущих вторыми голландок. Напомню, что в гостевом поединке, сыгранном в Голландии в конце ноября, белоруски довольно неожиданно смогли разжиться ничейным результатом.

Дмитрий Шевчук, гл. тренер женской сборной Беларуси по футболу:

На сегодняшний день счет отражает реальное соотношение сил. Действительно, сборная Норвегии сильный соперник. Мы пытались дать бой. Когда я зашел в раздевалку к девочкам, то поблагодарил их за игру. Ни в чем не могу их упрекнуть, они бились и пытались сделать нереальное. У нас еще даже не начался сезон, многие клубы только 2-3 недели назад начали подготовку к сезону. Я понимаю, что это может звучат как оправдание, но это наши реалии. Мог сказать, что надо свои ошибки признавать. Сборная Норвегии была на голову нас сильнее, все что мы могли на сегодняшний день, мы предоставили.